Шансы ХАМАС остановить наступление Израиля оценили

Востоковед Бочаров: ХАМАС не сможет остановить наступление Израиля

Радикальная палестинская группировка ХАМАС не сможет остановить наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) или нанести ей серьезное поражение в Газе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По его словам, израильские войска имеют огромный опыт ведения затяжных войн, а потому опасения насчет операции, высказанные некоторыми членами правительства страны, связаны с политическими, а не военными издержками.

«Армия обороны Израиля превосходит ХАМАС во всех отношениях: численном, технологическом, организационном», — констатировал аналитик.

При этом эксперт отмечает, что после завершения операции ЦАХАЛ все равно столкнется с сопротивлением: возможны партизанские действия против израильских солдат и администрации.

«Будет герилья, это точно. Но поражения — нет. ХАМАС давно децентрализован, у многих его лидеров есть шанс выжить. Идеология движения сохранится», — считает он.

ЦАХАЛ начал новое масштабное наступление в Газе 16 сентября, поставив цель полностью занять город. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против соответствующего решения правительства. Однако Нетаньяху заявил, что страна «готова к изоляции» и новым вызовам.