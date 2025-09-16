Снижение цен на яйца в России оценили

АКРА: Средние цены на десяток куриных яиц в России упали на 21 процент

К 8 сентября средняя стоимость десятка куриных яиц в России упала на 21,1 процента. Темпы снижения цен оценил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, стоимость яиц опустилась до 82,49 рубля. Добиться этого удалось за счет активных мер государственного регулирования — обнуления ввозных таможенных пошлин и временного ограничения экспорта. Кроме того, производителей куриных яиц убедили сдерживать наценки, а с 1 февраля 2025 года яйца включили в перечень социально значимых продуктов.

До 2023 года средняя рентабельность яичных птицефабрик колебалась в границах 10-15 процентов. Позже начался резкий рост цен на яйца, вызванный вспышкой птичьего гриппа, подорожанием импортных вакцин, кормовых добавок и инкубационного яйца и превышением спроса над предложением.

По данным «Коммерсанта», ситуация на рынке яиц ударила по рентабельности птицефабрик, что привело к проблемам в отрасли, связанным с тем, что выпуск по некоторым данным превысил 120 процентов от внутреннего потребления. В результате компании согласны отдавать яйца даже по низким ценам, чтобы частично покрыть издержки.

По словам гендиректора Росптицсоюза Галины Бобылевой, сейчас рынок стабилен, производство соответствует спросу, задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются. Поэтому ключевые птицеводческие предприятия сокращать производство не планируют. По ее словам, отрасль развивает мощности по переработке яиц и увеличивает экспорт.

