В России опровергли перепроизводство яиц

Гендиректор Росптицсоюза: Производство яиц в России соответствует спросу

В Российском птицеводческом союзе не подтвердили информацию о наблюдающемся в стране перепроизводстве яиц, повлиявшем на снижение стоимости этого вида продукции. «Рынок стабилен, производство соответствует спросу, задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются», — говорится в комментарии гендиректора Росптицсоюза Галины Бобылевой.

Ранее в пятницу, 12 сентября, «Коммерсантъ» написал о том, что ситуация на рынке яиц ударила по рентабельности птицефабрик, что привело к проблемам в отрасли, связанным с тем, что выпуск по некоторым данным превысил 120 процентов от внутреннего потребления.

Бобылева в связи с этим отметила, что ключевые птицеводческие предприятия работают штатно и сокращать производство не планируют. По ее словам, отрасль развивает мощности по переработке яиц и увеличивает экспорт.

Цены на яйца в России уже весной упали ниже 100 рублей за десяток, а, например, в июле снизились год к году на 23 процента.

На фоне этого в Госдуме на прошлой неделе заявили, что экспорт куриных яиц из РФ в США, возобновившийся впервые с 1992 года, способен стабилизировать цены, выровняв баланс спроса и предложения внутри страны.