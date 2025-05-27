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07:46, 27 мая 2025Экономика

Россиянам рассказали о вернувшихся в 2023 год ценах на яйца

«Руспродсоюз»: Цена десятка яиц упала ниже 100 рублей впервые за полтора года
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже трехзначных отметок впервые за полтора года, составив 98,3 рубля. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз» сообщает ТАСС.

Вернуть цены к уровням ниже 100 рублей впервые с ноября 2023 года удалось благодаря заключению долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства, отметили в организации. Яйца, рассказали там, дешевеют в РФ на протяжении всего текущего года.

Цены на яйца подскочили в России именно в 2023-м. Тогда их динамику объяснили выросшим спросом на фоне сохранения объема предложения, а также тем, что их импорт не был открыт своевременно. После этого власти нарастили ввоз яиц из дружественных стран и приняли другие необходимые меры. В 2024 году среди причин улучшения ценовой ситуации глава ФАС Максим Шаскольский называл хорошо зарекомендовавшую себя практику заключения в регионах соглашений о стабилизации цен.

Согласно опубликованной ранее статистике, с 13 по 19 мая годовая инфляция в РФ впервые за долгое время вышла из двузначного диапазона, упав до 9,9 процента. Цены на яйца в указанный период снизились неделя к неделе на 1,8 процента.

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