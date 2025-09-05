Экономика
16:49, 5 сентября 2025Экономика

В России раскрыли пользу для экономики от поставок яиц в США

В Госдуме заявили, что экспорт яиц поможет экономике на фоне их перепроизводства
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Экспорт куриных яиц из РФ в США и другие страны позволит стабилизировать цены, выровняв баланс спроса и предложения внутри страны, что принесет экономическую пользу в контексте наблюдающегося в России перепроизводства этого продукта. Соответствующий комментарий зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной приводит ТАСС.

Текущая ситуация «давит на закупочные цены, снижая рентабельность для отечественных производителей, особенно мелких и средних фермерских хозяйств», рассказала депутат. «В этих условиях экспорт становится не просто возможностью, а необходимостью», — объяснила она. На фоне первых с 1992 года поставок отечественных яиц в США парламентарий подчеркнула, что российская продукция «соответствует международным стандартам и востребована даже в самых развитых аграрных державах».

Американцы в июле закупили яйца из России, несмотря на то, что они дешевеют в течение нескольких месяцев после взлета цен, связанного с птичьим гриппом, поскольку продукт в США все еще дороже, чем год назад, более чем на 16 процентов.

В России же наоборот после резкого подорожания в конце 2023 года, когда власти вынуждены были нарастить ввоз продукции из дружественных стран, цены уже весной упали ниже 100 рублей за десяток, что привело к проблемам в отрасли.

