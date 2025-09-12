Экономика
В России заметили новый кризис с яйцами

Платон Щукин
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Куриные яйца стали одним из самых дешевеющих продуктов питания в России. К такой ситуации привело существенное перепроизводство, что ударило по рентабельности птицефабрик и привело отрасль к новому кризису, пишет «Коммерсантъ».

По данным Минсельхоза, в начале сентября десяток яиц первой категории опустился в цене до 53,3 рубля, что на 26,5 процента меньше, чем годом ранее. Яйца второй категории подешевели даже сильнее — на 31,9 процента, до 40 рублей.

Производство яиц за первые семь месяцев 2025 года, по данным Росстата, выросло на 6,3 процента, до 23,18 миллиарда штук. В результате оно уже превысило 120 процентов от внутреннего потребления, отметил управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов.

А вот спрос растет далеко не так быстро. По данным «Нильсена», с августа 2024 года по июль 2025-го продажи выросли на два процента в натуральном выражении, но упали на шесть процентов в денежном. В результате рентабельность производства упала в несколько раз, до 11,01 процента.

После резкого роста цен на яйца, что стало одной из ключевых тем пресс-конференции президента страны Владимира Путина, правительство предприняло усилия для увеличения производства. Из-за этого птицефабрики резко нарастили поголовье и ввели в строй новые мощности, а теперь пытаются каким-то образом сбыть избыток продукции.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина объяснила, что остановка производства принесет убытки, поэтому компании согласны отдавать яйца даже по низким ценам, чтобы хотя бы частично покрыть издержки.

По словам Краснова, многие производители сейчас пытаются оптимизировать производство, а также найти пути экспорта. Однако пока поставки незначительны, не более одного процента от выпуска. Он объяснил, что выйти на внешние рынки с яйцами довольно сложно. Во-первых, нужно пройти аттестацию на соответствие, а во-вторых, наладить логистику, ведь речь идет о скоропортящемся продукте.

Ранее статслужба США сообщила о первом в истории случае поставок куриных яиц из России в США. Стоимость партии, полученной в июле, составила 455 тысяч долларов.

