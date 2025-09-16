Ценности
15:14, 16 сентября 2025

Стилистка объяснила последние изменения в гардеробе Меган Маркл

Стилистка Ланкастер: Изменения в гардеробе актрисы Маркл связаны с новым этапом
Мария Винар

Фото: BRUCE ADAMS/DAILY MAIL / Legion-media.com

Британская стилистка Сэнди Ланкастер объяснила последние изменения в гардеробе американской актрисы Меган Маркл. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По мнению эксперта, образы супруги принца Гарри начали меняться в 2023 году. Ланкастер заметила, что с того момента знаменитость перестала носить строгие юбки-карандаши и платья с поясом. «Вместо этого мы стали видеть на ней шорты, топы без бретелек и узкие джинсы. Все эти вещи говорят о том, что эта женщина больше не чувствует себя ограниченной королевским протоколом», — отметила она.

Собеседница издания связала данные изменения с переходом Маркл на новый жизненный этап. «Сдвиг в сторону игривых стрижек и непринужденной одежды отражает не только другой стиль, но и другой этап жизни — тот, в котором она может свободно выражать себя и общаться с людьми менее формально», — пояснила Ланкастер.

В июне визажист Дэниел Мартин раскрыл секрет красоты Меган Маркл.

