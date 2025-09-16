Трамп опроверг заявление Нетаньяху об ударе по Дохе

Трамп: Нетаньяху не предупреждал заранее об ударе по Катару

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее не предупреждал Вашингтон об ударе по столице Катара Дохе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Нет, он этого не делал», — ответил Трамп на соответствующий вопрос, тем самым опровергая заявление Нетаньяху.

Также американский лидер сообщил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару.

Ранее портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что Нетаньяху уведомил Трампа 9 сентября о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.