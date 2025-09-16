Россия
11:14, 16 сентября 2025Россия

Участника СВО вместе с женой выгнали из ресторана в Крыму

Трезвого бойца СВО с супругой выгнали из ресторана в Керчи из-за формы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Telegram-канал «Аргументы Недели»

В Крыму бойца специальной военной операции (СВО) с женой выгнали из ресторана. Об этом пишут в Telegram-канале «Аргументы недели».

На кадрах, которые появились в сети, охранники просят мужчину и его супругу покинуть ресторан из-за военной формы. Боец, по данным канала, находился в трезвом состоянии.

В публикации уточняется, что администрация города распорядилась не пускать в заведения людей в военной форме. Боец заявил, что потом с чиновников спросят за подобное обращение.

Ранее подобный инцидент произошел в Подмосковье. Владелица кофейни в конце февраля 2024 года выгнала бойца. По словам собственницы, мужчина вел себя «мягко говоря, не очень». Однако владелицу признали виновной в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовали на 45 тысяч рублей. К слову, отец и двоюродный брат собственницы кафе в подмосковных Люберцах воюют в зоне СВО на стороне России.

