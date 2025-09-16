Мир
18:18, 16 сентября 2025МирЭксклюзив

Удар американской ракеты по польскому дому объяснили

Военный Дандыкин: Удар американской ракеты по польскому дому мог быть ошибкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Damian Banasik / Reuters

Удар американской ракеты из истребителя F-16 по жилому дому в Польше мог произойти в результате ошибки человека, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Ошибки со стороны польских военных могут быть. Потому что, объективно, сейчас они не воюют против нас. А, когда только начинаешь что-то подобное делать, тем более, там были провокации, можно натворить много дел, и закончится все очень печально», — предупредил военный эксперт.

По словам Дандыкина, подобные ошибки имели место и в советское время. Он также выразил уверенность в том, что Польша не готова к прямому соприкосновению с Россией.

«Поляки не готовы к тому, что происходит на фронте, и это хорошо, — сказал военный. — Думаю, произошедшее — ошибка именно человека, а не техники».

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 ВВС Польши ударил американской ракетой в польский дом, пытаясь сбить якобы российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По счастливой случайности хозяева дома не пострадали.

