Польша ударила в польский дом якобы из-за российского БПЛА

Rzeczpospolita: F-16 ВВС Польши ударил американской ракетой в польский дом
Виктория Кондратьева
Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Несколько дней назад истребитель F-16 ВВС Польши ударил американской ракетой в польский дом, пытаясь сбить якобы российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120C-7 AMRAAM от F-16, у которой произошел сбой системы наведения, она упала, но не взорвалась», — передает газета слова источника.

Как отмечает издание, по счастливой случайности хозяева дома не пострадали. Уточняется, что прокуратура Польши скрывает информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого врезались в дом в Вырыках Люблинского воеводства. Министерство национальной обороны также хранит молчание.

10 сентября неизвестные беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра республики Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

