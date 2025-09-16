Умер вице-премьер Кубы и сопредседатель российско-кубинской комиссии по сотрудничеству

Вице-премьер Кубы и сопредседатель российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Рикардо Кабрисас скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил глава республики Мигель Диас-Канель в соцсети X.
«Очень грустная новость для Кубы — умер наш дорогой друг Рикардо Кабрисас Руис, исключительный человек, который посвятил всю свою жизнь Революции», — написал политик.
Кабрисас дважды занимал пост главы министерства внешней торговли Кубы. Он также возглавлял делегацию своей страны на российско-кубинской межправительственной комиссии.
В апреле Кабрисас встречался в Гаване заместителем председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко. Стороны обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия, по итогам встречи Кабрисас назвал Россию надежным партнером и союзником.