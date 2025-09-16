Мир
06:10, 16 сентября 2025Мир

В Австрии назвали главу ЕК бюрократическим аппаратчиком

Кнайсль назвала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, глава ЕК не понимает, с какими трудностями сталкивается европейская промышленность, и говорит только о подготовке к войне.

Кнайсль добавила, что фон дер Ляйен оторвана от реальности и тех проблем, с которыми сталкиваются обычные граждане Европы. При этом негативное воздействие на сам Евросоюз оказывают и все новые антироссийские санкции, считает бывший министр иностранных дел Австрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фон дер Ляйен должна покинуть пост председателя ЕК из-за своих милитаристских взглядов. По его словам, политик также пригрозила сократить финансирование для стран, которые не поддерживают политику Брюсселя.

