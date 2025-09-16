В Госдуме стоя поаплодировали Ким Чен Ыну

Депутаты Госдумы на заседании стоя поаплодировали главе КНДР Ким Чен Ыну

Депутаты Госдумы на первом в осенней сессии пленарном заседании поаплодировали главе КНДР Ким Чен Ыну. Это следует из трансляции заседания на портале «Дума ТВ».

К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин — по его словам, так депутаты выразят благодарность за участие северокорейских бойцов в освобождении Курской области.

«Давайте все вместе выскажем слова признательности председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и всему корейскому народу за братскую помощь. Мы этого никогда не забудем», — заявил Володин. Некоторые из депутатов аплодировали стоя.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Пекине встретился с Ким Чен Ыном. Главы государств беседовали во время чаепития.