Появились кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына

Появилось видео беседы Путина и Ким Чен Ына в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине

Опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, а также их разговор во время совместной поездки на переговоры в автомобиле «Аурус». Об этом сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин.

Чаепитие состоялось за столом со светлой скатертью, на котором стояли маленькие чашки, тарелочки с угощениями и салфетки. В разговоре за чашкой чая принимали участие переводчики.

На записи также видно, как лидеры двух стран активно общаются в машине, сопровождая разговор жестами и улыбками.

Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, прошедших в Китае. На военном параде в Пекине присутствовали 26 глав государств и правительств.