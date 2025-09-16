Россия
В России назвали условия встречи Путина, Трампа и Зеленского

Депутат Чепа: Для саммита России, США и Украины нужна согласованность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться только при условии согласования процесса мирного урегулирования и соответствующего желания украинской и европейской сторон, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Была достигнута определенная договоренность в Анкоридже между Трампом и Путиным. Затем эта договоренность была изложена украинской стороне и европейским партнерам США по НАТО. Они стали думать над тем, как поступать в этой ситуации, и, очевидно, сошлись в нежелании реализовывать предложенное США и Россией», — сказал Чепа.

Политик подчеркнул, что для трехстороннего саммита, для его эффективности, необходимо заранее согласовать основные пункты будущего мирного урегулирования, в противном случае встреча может пройти впустую.

«Важно согласовать то, как дальше будет происходить урегулирование конфликта, на каких условиях. А Зеленский сейчас то говорит о каких-то уступках, то говорит, что никаких уступок не будет. Как можно здесь о чем-то договариваться?» — заметил депутат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакого прогресса в организации трехстороннего саммита России, Украины и США не произошло. Он также указал на заинтересованность России в дипломатическом урегулировании конфликта.

