В России захотели увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

Марина Совина
Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предполагает увеличение административных штрафов за перевозку детей без автокресел. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу на рассмотрение Госдумы внесли председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков в марте. Известно, что административный штраф за нарушение правил перевозки детей для водителя хотят увеличить с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц вдвое — со 100 до 200 тысяч рублей.

Ожидается, что изменения внесут в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Ранее в Башкирии задержали 9-летнего ребенка-водителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-2107 «Жигули». Ребенок вместе с друзьями вечером ездил на автомобиле и снимал видео для социальных сетей.

