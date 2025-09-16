Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:22, 16 сентября 2025Экономика

В России зарегистрировали товарный знак «Михаил Круг»

ТАСС: Ирина Круг зарегистрировала товарный знак «Михаил Круг»
Дмитрий Воронин
Михаил Круг

Михаил Круг. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Роспатент зарегистрировал по пяти классам международной классификации товаров и услуг товарный знак (ТЗ) «Михаил Круг», сделав это по заявке супруги ушедшего из жизни в 2002 году певца Ирины Круг. Об этом сообщает ТАСС.

Ирина Круг, уже владеющая одноименным ТЗ, предназначенным для распространения музыки, теперь сможет производить и продавать под ним мясо, рыбу, птицу, овощи, молоко, кофе, чай, кондитерские изделия, пиво, безалкогольные напитки, минеральную и газированную воду, а также табак и сигареты.

Датой истечения срока действия исключительного права на это, по данным журналистов, назначено 16 февраля 2034 года.

О считающемся главным российским шансонье Михаиле Круге ранее писала «Лента.ру».

До этого сообщалось, что певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Это дало ему право продавать под названием одноименного хита вина, ликеры и медовуху, а также проводить маркетинговые исследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Болгарии арестовали российского бизнесмена

    В Испании пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

    Фитнес-тренер дала советы по тренировкам женщинам старше 50 лет

    В России упали продажи спиртного

    Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Падение российского фондового рынка затянулось

    Секс со школьницами обернулся для молодого россиянина колонией

    В Раде заговорили о выборах на Украине

    Появились подробности о ситуации с нашествием акул в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости