В России зарегистрировали товарный знак «Михаил Круг»

ТАСС: Ирина Круг зарегистрировала товарный знак «Михаил Круг»

Роспатент зарегистрировал по пяти классам международной классификации товаров и услуг товарный знак (ТЗ) «Михаил Круг», сделав это по заявке супруги ушедшего из жизни в 2002 году певца Ирины Круг. Об этом сообщает ТАСС.

Ирина Круг, уже владеющая одноименным ТЗ, предназначенным для распространения музыки, теперь сможет производить и продавать под ним мясо, рыбу, птицу, овощи, молоко, кофе, чай, кондитерские изделия, пиво, безалкогольные напитки, минеральную и газированную воду, а также табак и сигареты.

Датой истечения срока действия исключительного права на это, по данным журналистов, назначено 16 февраля 2034 года.

