Россия
08:05, 16 сентября 2025Россия

В Совфеде допустили новый раздел Польши после заявления о бесполетной зоне над Украиной

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Польша может пережить еще один раздел в случае, если продолжит проводить направленную против Востока политику. Об этом, реагируя на идею Варшавы ввести бесполетную зону над Украиной, заявил сенатор Владимир Джабаров, своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который на фоне инцидента с дронами заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Подобное решение Варшава может принять только с союзниками, добавил он.

«Если Польша продолжит "смотреть на Восток", обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории», — написал Джабаров.

Он назвал вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной сложным и опасным и добавил, что Сикорский, предложивший такую идею, является одним из главных идеологов противостояния Польши и России. Из-за русофобии многие польские политики «потеряли страх», добавил парламентарий.

Ранее на идею Сикорского отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что реализация этой провокационной идеи будет означать войну НАТО с Россией.

    Все новости