22:42, 16 сентября 2025

Командование ВСУ приказало пришедшим на ротацию добить раненых

ТАСС: Командование ВСУ приказало пришедшим на ротацию добить раненых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ своим солдатам добить находившихся на позициях раненых украинских военнослужащих из других подразделений в районе населенного пункта Ставки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет о 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

«Командование 115-й ОМБр ставит своим боевикам очень циничные, беспринципные и преступные задачи, наглядно демонстрируя свое отношение к украинцам, как к мясу», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что ВСУ приняли решение прекратить лечение легкораненых бойцов 225-го отдельного штурмового полка и сформировать с их участием новые штурмовые группы.

