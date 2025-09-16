Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский готов встретиться с Путиным без предварительных условий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным без предварительных условий. Об этом он заявил в интервью Sky News.

По его словам, он готов провести трехстороннюю встречу трех президентов, которая включала бы присутствие президента США Дональда Трампа, но сама встреча должна пройти не в Москве.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения украинского конфликта. Он отметил, что Украине нужна «четкая позиция Трампа», а единственным способом остановить вооруженный конфликт станет предварительное введение в действие гарантий безопасности для республики.