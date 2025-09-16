Из жизни
07:04, 16 сентября 2025Из жизни

Женщина вышла замуж за мужчину старше ее на 26 лет и родила ему пять детей

Жительница США раскрыла особенности отношений с мужем старше ее на 26 лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Hu Chen / Unsplash

Жительница США Андреа Гриффин вышла замуж за мужчину старше ее на 26 лет и раскрыла особенности их отношений. Об этом пишет People.

38-летняя женщина рассказала, что познакомилась с будущим мужем Кеном в баре. Мужчина показался ей очень галантным. Их симпатия оказалась взаимна, и вскоре у пары начался роман. Андреа вспомнила, что поначалу ее мать не доверяла Кену и даже наняла специальных людей, чтобы проверить его. Со временем женщина смирилась с выбором дочери.

Супруги вместе уже 11 лет. За это время женщина родила пятерых детей и сейчас беременна шестым. Андреа назвала Кена отличным отцом. Поскольку мужчина давно вышел на пенсию, он проводит с детьми очень много времени.

Женщина призналась, что ее действительно ранят только те комментаторы, которые утверждают, что скоро Кена не станет, и ее дети останутся без отца. «Это меня беспокоит, потому что, очевидно, мы знаем, на что подписались», — объяснила она.

Андреа также похвасталась тем, что Кен поддерживает в доме порядок и даже стирает белье. По ее словам, он умеет рассказывать истории и отлично шутит. «Мы знаем, кто мы такие, и мы счастливы», — заявила она.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель Японии рассказал о романтических отношениях с бабушкой бывшей одноклассницы. Юноша подчеркнул, что самая счастливая часть его дня — утро, поскольку он просыпается и видит перед собой лицо возлюбленной.

.
