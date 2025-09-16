Ценности
12:58, 16 сентября 2025Ценности

Зоозащитница прошлась по Нью-Йорку с окровавленной головой коровы

Активистка PETA прошлась по Нью-Йорку с окровавленной головой коровы
Мария Винар

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Зоозащитница прошлась по Нью-Йорку с окровавленной головой коровы в знак протеста. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

Акция была приурочена к показу американского люксового бренда Coach в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Так, сначала забрызганная кровью активистка прошлась по улицам города. Затем она встала у входа на мероприятие и демонстрировала гостям отрубленную голову животного, держа при этом в руках плакат с надписью «Вот остальная часть вашей сумки Coach».

По словам президента PETA Трейси Рейман, цель новой акции — призвать бренд прекратить безрассудное и жестокое использование кожи животных в производстве сумок. «За каждым кусочком кожи стоит мыслящее и чувствующее существо, которое всю жизнь страдало, прежде чем его разрезали на куски ради шкуры», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Остин Ричард Пост, выступающий под псевдонимом Post Malone, привел на свой дебютный показ в Париже лошадь и разозлил общественность.

