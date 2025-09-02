Рэпер Post Malone привел на модный показ лошадь и разозлил общественность

Американский рэпер Остин Ричард Пост, выступающий под псевдонимом Post Malone, привел на свой дебютный показ в Париже лошадь и разозлил общественность. Соответствующие комментарии появились на странице издания WWD в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летний исполнитель презентовал публике первую коллекцию собственного модного бренда Austin Post. Модели продемонстрировали на себе джинсовые костюмы и комбинезоны в ковбойском стиле. В конце показа один из манекенщиков появился на подиуме верхом на лошади.

Пользователи сети не оценили такое завершение дефиле и принялись обсуждать его в комментариях под видео. «Не нужно было приводить лошадь на шоу. Она, похоже, в ужасе», «Разве мир не прекратил использовать животных ради эффектных выступлений?», «Хватит использовать животных для развлечений!», «Зачем и для чего? Бедная лошадь», «Жестокое обращение с животными. PETA, обратите, пожалуйста, внимание», «Стыдно», — высказывались юзеры.

