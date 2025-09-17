Путешествия
11:57, 17 сентября 2025Путешествия

Белорусской авиакомпании запретили летать на американских самолетах в Россию

США запретили «Белавиа» летать на американских самолетах Boeing в Россию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

США запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» летать на американских самолетах Boeing в Россию и еще несколько стран. Об этом говорится в ответе BIS Минторга США на запрос перевозчика.

Так, «Белавиа» не может совершать полеты на Boeing в Иран, Северную Корею и Сирию, а также на Кубу. При этом на восьми моделях Boeing авиакомпания может летать во все остальные государства и внутри Белоруссии.

Ранее США прекратили санкции в отношении авиакомпании из Белоруссии. На совещании с президентом Александром Лукашенко спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что Америка официально отменила ограничения, введенные против «Белавиа».

