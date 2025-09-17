Россия
12:07, 17 сентября 2025

Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

Бойцы СВО назвали себя защищающими россиян от мигрантов националистами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Участники специальной военной операции записали видеообращение, в котором назвали себя националистами. Ролик опубликовала «Русская община» в Telegram.

На кадрах мужчины держат в руках автоматы. «Мы — русские патриоты и националисты своей страны, ибо любим русский народ», — сказал один из них.

По словам мужчины, он и его товарищи участвуют в боевых действиях с самого начала спецоперации. Во время отпусков бойцы участвуют в рейдах, чтобы «защищать семьи от диких орд мигрантов», добавил он. «"Русская община" — наша сила», — хором проскандировали бойцы. После этого видео заканчивается. В связи с чем был записан ролик, не уточняется.

Ранее было опубликовано видео, на котором участник спецоперации просит защитить свою возлюбленную от мигранта. Мужчина рассказал, что мигрант угрожает его девушке расправой. Вскоре на месте уже были активисты, которые «разобрались с наглецом». Каким именно методом это было сделано, не уточняется.

