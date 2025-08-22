Россия
12:50, 22 августа 2025Россия

Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

Участник СВО попросил защитить его возлюбленную от угрожавшего ей иностранца
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта. Об этом сообщает «Русская община» в Telegram.

Мужчина рассказал, что мигрант угрожает его девушке расправой. Вскоре на месте уже были активисты, которые «разобрались с наглецом». Каким именно методом это было сделано, не уточняется.

После военнослужащий записал видео, в котором поблагодарил активистов за помощь. «Пока мы здесь (...), вы помогаете в тылу», — сказал на видео мужчина, держа в руках автомат.

Ранее другой боец СВО попросил защитить оставшуюся дома жену. Во время отсутствия мужа к россиянке начал приставать сосед. Свои действия он сопровождал угрозами. На беседу с ним также выехала группа активистов.

