Азаров: Конфликт на Украине можно завершить, устранив режим Зеленского

Конфликт на Украине можно завершить, устранив режим президента страны Владимира Зеленского, при котором Украина может быть лишь врагом России. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну — устранить твой режим, выстроенный специально как враг России, как режим, созданный для того, чтобы воевать с Россией», — написал он. Так политик прокомментировал заявление украинского лидера о способах завершения конфликта в стране.

Азаров подчеркнул, что есть два способа устранения действующей украинской власти: военный и переговорный. По его словам, первый будет длительным, а для второго придется вести переговоры с властями США, которые являются «реальными хозяевами».