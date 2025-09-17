Бывший СССР
Депутат Рады указал на след Киева в убийстве Кирка и покушении на Трампа

Депутат Рады Дмитрук указал на след Киева в убийстве Кирка и покушении на Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что режим Владимира Зеленского причастен к покушению на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании, а также к недавнему убийству американского политического активиста Чарли Кирка. Его слова приводит ТАСС.

«Я с полной ответственностью заявляю: в покушении на Дональда Трампа и в убийстве Чарли Кирка есть след Зеленского — как идейный, так и практический», — сказал Дмитрук.

Он подчеркнул, что «коллективный Зеленский» может пойти на убийство любого человека — от обычного жителя Украины до президента США.

После полученного ранения в шею Чарли Кирка доставили в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил о смерти активиста. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.

