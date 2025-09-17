Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:19, 18 сентября 2025Наука и техника

Возродившая «лютоволков» компания решила воскресить додо

Компания Colossal Biosciences заявила о планах возродить додо в течение семи лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Holger Hollemann / dpa / Global Look Press

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, возродившая ужасных волков Aenocyon dirus, более известные как «лютоволки» из «Игры престолов», решила воскресить нелетающую птицу додо или маврикийского дронта. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы думаем, что до возвращения дронта еще пять-семь лет, но никак не 20», — заявил гендиректор компании Бен Ламм. Отмечается, что специалистам уже удалось вырастить первичные половые клетки никобарских голубей, вид которых тесно связан с додо. В компании подчеркнули, что это «решающий шаг» в деле возрождения вымершей птицы.

Кроме того, ученые также создали генетически модифицированных цыплят, которым будут введены данные клетки. Со временем, после редактирования генов и воссоздания желаемой формы тела и головы, ученые смогут разводить додо.

Ранее сообщалось, что для эксперимента по возрождению Aenocyon dirus хватило фрагмента ДНК из зуба возрастом 13 тысяч лет и кости черепа. Этот вид волков обитал в Северной и Южной Америке более 10 тысяч лет назад и вымер вместе с большей частью мегафауны плейстоцена. Они отличались крупными размерами, мощными челюстями и широкими черепами, что делало их одними из самых грозных хищников своего времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    В Польше подтвердили попадание выпущенной из F-16 ракеты в жилой дом

    Возродившая «лютоволков» компания решила воскресить додо

    Британия объявит о серьезном шаге после протестов против Трампа

    «Бавария» победила «Челси» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов

    Родные бойцов полка ВСУ подсчитали число пропавших без вести и пришли к одному выводу

    Вице-премьер Италии объяснился после критики за рукопожатие с послом России

    В Полтаве на месте памятнику Петру I установили вертолет

    Турция запустит полеты в российский город

    Премьер Дании резко ответила российскому послу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости