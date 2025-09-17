Возродившая «лютоволков» компания решила воскресить додо

Компания Colossal Biosciences заявила о планах возродить додо в течение семи лет

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, возродившая ужасных волков Aenocyon dirus, более известные как «лютоволки» из «Игры престолов», решила воскресить нелетающую птицу додо или маврикийского дронта. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы думаем, что до возвращения дронта еще пять-семь лет, но никак не 20», — заявил гендиректор компании Бен Ламм. Отмечается, что специалистам уже удалось вырастить первичные половые клетки никобарских голубей, вид которых тесно связан с додо. В компании подчеркнули, что это «решающий шаг» в деле возрождения вымершей птицы.

Кроме того, ученые также создали генетически модифицированных цыплят, которым будут введены данные клетки. Со временем, после редактирования генов и воссоздания желаемой формы тела и головы, ученые смогут разводить додо.

Ранее сообщалось, что для эксперимента по возрождению Aenocyon dirus хватило фрагмента ДНК из зуба возрастом 13 тысяч лет и кости черепа. Этот вид волков обитал в Северной и Южной Америке более 10 тысяч лет назад и вымер вместе с большей частью мегафауны плейстоцена. Они отличались крупными размерами, мощными челюстями и широкими черепами, что делало их одними из самых грозных хищников своего времени.