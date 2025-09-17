Мир
Француз запретил депутатам размножаться и снабдил их презервативами

France Bleu: Мужчина отправил депутатам презервативы, чтобы они не размножались
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: TaniaKitura / Shutterstock / Fotodom  

Житель города Лодев Пьер Гиро отправил в Национальную ассамблею Франции 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались». Об этом сообщает France Bleu.

Посылка была отправлена 11 сентября в Бурбонский дворец — место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже.

«Когда мы видим, что одни кричат, другие разваливаются на креслах, что они отказываются пожимать друг другу руку, оскорбляют друг друга... Они не все такие, я обобщаю, но их довольно много», — отметил мужчина, получивший прозвище Пьеро ле Зиго.

Он добавил, что подобное поведение депутатов «достойно сожаления».

Пьер Гиро не первый раз прибегает к провокационным акциям. Например, в 2019 году он отправил пижаму заключенному мэру Патрику Балкани, а в 2016 году провел акцию у бывшей штаб-квартиры Соцпартии.

Ранее США отказались отдать Бельгии 26 миллионов презервативов, миллионы противозачаточных таблеток и 50 тысяч препаратов для профилактики ВИЧ общей стоимостью почти 10 миллионов долларов после закрытия Агентства США по международному развитию.

