Француз запретил депутатам размножаться и снабдил их презервативами

France Bleu: Мужчина отправил депутатам презервативы, чтобы они не размножались

Житель города Лодев Пьер Гиро отправил в Национальную ассамблею Франции 600 презервативов, чтобы депутаты «не размножались». Об этом сообщает France Bleu.

Посылка была отправлена 11 сентября в Бурбонский дворец — место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже.

«Когда мы видим, что одни кричат, другие разваливаются на креслах, что они отказываются пожимать друг другу руку, оскорбляют друг друга... Они не все такие, я обобщаю, но их довольно много», — отметил мужчина, получивший прозвище Пьеро ле Зиго.

Он добавил, что подобное поведение депутатов «достойно сожаления».

Пьер Гиро не первый раз прибегает к провокационным акциям. Например, в 2019 году он отправил пижаму заключенному мэру Патрику Балкани, а в 2016 году провел акцию у бывшей штаб-квартиры Соцпартии.

