США не захотели делиться презервативами с Бельгией и решили сжечь их

США отказались отдать Бельгии 26 миллионов презервативов, миллионы противозачаточных таблеток и 50 тысяч препаратов для профилактики ВИЧ общей стоимостью почти 10 миллионов долларов после закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Как отмечает издание, администрация президента США Дональда Трампа заблокировала передачу крупной партии гуманитарной помощи, хранящейся на американском складе в городе Гел. Уточняется, что эти запасы предназначались для международных гуманитарных программ, но после решения об остановке работы агентства их распределение стало невозможным.

При этом США готовы передать медицинские товары лишь на платной основе, на что не могут пойти гуманитарные организации. Вся партия рискует быть уничтоженной, что обойдется американскому бюджету примерно в 145 тысяч долларов.

