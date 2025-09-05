Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 5 сентября 2025Мир

США не захотели делиться презервативами с Бельгией и решили сжечь их

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Freepik

США отказались отдать Бельгии 26 миллионов презервативов, миллионы противозачаточных таблеток и 50 тысяч препаратов для профилактики ВИЧ общей стоимостью почти 10 миллионов долларов после закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Как отмечает издание, администрация президента США Дональда Трампа заблокировала передачу крупной партии гуманитарной помощи, хранящейся на американском складе в городе Гел. Уточняется, что эти запасы предназначались для международных гуманитарных программ, но после решения об остановке работы агентства их распределение стало невозможным.

При этом США готовы передать медицинские товары лишь на платной основе, на что не могут пойти гуманитарные организации. Вся партия рискует быть уничтоженной, что обойдется американскому бюджету примерно в 145 тысяч долларов.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмутилась, узнав, что поддельные фото ее и других женщин-депутатов появились на сайте с контентом для взрослых. Она призвала итальянскую прокуратуру наказать виновных с максимальной строгостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам назвали время продления аномального тепла

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости