Премьер Италии высказалась о «своих» фотографиях на сайте для взрослых

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмутилась, узнав, что поддельные фото ее и других женщин-депутатов появились на сайте с контентом для взрослых. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, прокуратура Италии уже начала расследование в отношении порнографического веб-сайта, на котором, по сообщениям, были размещены изображения женщин-депутатов и журналисток, в том числе и итальянского премьер-министра. Уточняется, что до закрытия на прошлой неделе сайт имел более 700 тысяч подписчиков.

Мелони призвала наказать виновных «с максимальной строгостью».

