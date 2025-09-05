Мир
Премьер Италии высказалась о «своих» фотографиях на сайте для взрослых

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмутилась, узнав, что поддельные фото ее и других женщин-депутатов появились на сайте с контентом для взрослых. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, прокуратура Италии уже начала расследование в отношении порнографического веб-сайта, на котором, по сообщениям, были размещены изображения женщин-депутатов и журналисток, в том числе и итальянского премьер-министра. Уточняется, что до закрытия на прошлой неделе сайт имел более 700 тысяч подписчиков.

Мелони призвала наказать виновных «с максимальной строгостью».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о декриминализации в стране порно и направил ее требования в Верховную Раду. Ответ президента Украины на петицию был опубликован после того, как созданное 27 июня моделью OnlyFans Светланой Дворниковой обращение набрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

