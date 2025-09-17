Информацию о повреждении российским дроном польского дома опровергли

Сообщения о повреждении российским дроном польского дома не нашли подтверждения

Младший инспектор Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине сообщил 10 сентября Polsat News, что в польский дом врезался российский беспилотник, что привело к разрушению части крыши. При этом староста Влодавского уезда Мариуш Занько подчеркнул, что подробности инцидента неизвестны. «Насколько мне известно от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная, жители действительно очень обеспокоены», — сказал он телеканалу. Однако другие издания и каналы взяли в работу и стали передавать слова лишь Фийолека.

При этом источники, знакомые с ходом расследования, рассказали Rzeczpospolita, что на жилой дом в городе Вырыки упала ракета, запущенная с истребителя F-16. Один из источников издания рассказал, что на жилой дом упала ракета класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM. Она была запущена с польского F-16, но во время полета у нее возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. «К счастью, она не взвелась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя», — уточнил источник.

При этом сомнения в принадлежности дронов России высказывали и в самой Польше. Польский общественно-политический еженедельник Myśl Polska выпустил текст с заголовком «Откуда вы знаете, что это российская провокация?», в котором анализируется информация о произошедшем 10 сентября в Польше. Профессор Юлиан Кораб-Карпович считает, что это была операция под чужим флагом — украинским. «Зачем России это делать? Такая операция не приносит никакой выгоды России; напротив, она подвергает ее нападкам со стороны политиков и возмущенной общественности. Зато она выгодна Украине, которая использует предполагаемую «российскую провокацию», еще больше ухудшая польско-российские отношения и пытаясь втянуть Польшу в конфликт», — написал он.

Сообщение о падении объекта на дом появилось 10 сентября, когда польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны и обвинили в этом российскую сторону. В Министерстве обороны России опровергли версию о российских дронах, нарушивших воздушное пространство Польши. «Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров», — указали в ведомстве.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы Алексей Чепа предположил, что это была провокация со стороны Украины, которая желает сорвать переговоры. «Мы уже видели подобные провокации, когда Украина пыталась сорвать переговоры. К примеру, можно вспомнить о первом этапе стамбульских переговоров, где довольно хорошо обсуждались гарантии безопасности для Украины, но диалог был разрушен провокацией в Буче», — сказал Чепа.

Информация о повреждении польского дома российским дроном не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».