Испытания сбивающего дроны ППЗРК показали на видео

Проект «Вектор» показал испытания противодронового ППЗРК на видео

Российский противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК), разработанный в рамках проекта «Вектор», прошел очередные испытания. Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале проекта.

На видео показан пуск и полет зенитной ракеты. Перехватчик стартовал из компактного контейнера. «Сегодня были произведены очередные испытания. Продолжаем производить настройку управления», — говорится в сообщении.

Заявленная прицельная дальность ППЗРК составляет 1,5-2 километра, а максимальная скорость перехватчика — более 450 километров в час. Производитель отмечает, что ППЗРК отличается невысокой стоимостью изготовления. В частности, корпус комплекса изготовлен при помощи 3D-печати. Изделие может сбивать различные дроны.

Ранее в сентябре стало известно, что научно-производственное объединение «Кайсант» создало ППЗРК ближнего радиуса действия для защиты вертолетов и низколетящих беспилотников. Комплекс получил систему наведения на основе машинного зрения.