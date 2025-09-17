Силовые структуры
10:08, 17 сентября 2025Силовые структуры

Изучение лайфхаков по уходу от налогов запретили в России

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Москве суд заблокировал анонимный сайт с лайфхаками по уходу от налогов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Интернет-площадка позволяла пользователям без регистрации изучать схемы по уклонению от налогообложения. Суд постановил, что открытый доступ к ресурсу «противоречит государственной политике и нарушает права неопределенного круга лиц», а потому потребовал устранить его.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский районный суд Москвы запретил сайт по обучению угонам и взрывам автомобилей. До этого был закрыт сервис для заказа киллера.

