Изучение лайфхаков по уходу от налогов запретили в России

В Москве суд заблокировал сайт с лайфхаками по уходу от налогов

В Москве суд заблокировал анонимный сайт с лайфхаками по уходу от налогов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Интернет-площадка позволяла пользователям без регистрации изучать схемы по уклонению от налогообложения. Суд постановил, что открытый доступ к ресурсу «противоречит государственной политике и нарушает права неопределенного круга лиц», а потому потребовал устранить его.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский районный суд Москвы запретил сайт по обучению угонам и взрывам автомобилей. До этого был закрыт сервис для заказа киллера.