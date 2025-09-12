Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:03, 12 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта стоимость заказного убийства в России

В Москве суд заблокировал сервис для заказа киллера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В Москве Никулинский районный суд заблокировал сервис для заказа киллера. Об этом пишет Mash.

Прокуратура обратилась в суд после объявления, в котором за 40 процентов предоплаты обещали организовать расправу. За инсценировку несчастного случая просили от 170 тысяч рублей, а за убийство, замаскированное под суицид, — от 200 тысяч рублей. Дороже оказалась расправа с помощью яда, который при вскрытии покажет обширный инфаркт. Цена такого преступления начинается с 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что две ошибки привели киллера в российский суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    Продажи смартфонов Apple и Samsung рухнули

    Главком НАТО в Европе раскрыл детали новой операции «Восточный страж»

    Раскрыта стоимость заказного убийства в России

    Валя Карнавал похвасталась фигурой в микрошортах

    Авиакомпания отказала в посадке на рейс мальчику-инвалиду и довела его до слез

    Олень насадил на рога идущего за пивом мужчину

    На улицах Москвы заметили первый частный Aurus Arsenal

    Патриарх Кирилл заявил об испугавшем россиян православном мероприятии

    В США задумались о механизме изъятия российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости