Раскрыта стоимость заказного убийства в России

В Москве Никулинский районный суд заблокировал сервис для заказа киллера. Об этом пишет Mash.

Прокуратура обратилась в суд после объявления, в котором за 40 процентов предоплаты обещали организовать расправу. За инсценировку несчастного случая просили от 170 тысяч рублей, а за убийство, замаскированное под суицид, — от 200 тысяч рублей. Дороже оказалась расправа с помощью яда, который при вскрытии покажет обширный инфаркт. Цена такого преступления начинается с 400 тысяч рублей.

