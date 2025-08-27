Две ошибки привели киллера в российский суд

В Петербурге завершено дело киллера Артюхина по двум убийствам

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела киллера Андрея Артюхина, обвиняемого в двух заказных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина причастен к покушению на адвоката Виктора Патрушева и расправе над коммерческим директором коммерческого банка Алексеем Крюком. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, бизнесмены Гинтерас Рагаускас и Сергей Житкович заказали адвоката, чтобы завладеть его недвижимостью. Они наняли Артюхина за 5 миллионов рублей и передали ему пистолет с глушителем. 20 февраля 2024 года киллер подкараулил юриста у школы на Выборгском шоссе, но по ошибке попал в голову водителю адвоката. Раненого экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти, и через два дня его не стало.

В ходе расследования Артюхин признался в преступлении, совершенном им в 2005 году в Великом Новгороде. Банкир Крюк заказал ему ликвидацию криминального авторитета и передал 15 тысяч долларов вместе с оружием. Однако позже киллер отказался от исполнения заказа в связи с тем, что у потенциальной жертвы была усилена охрана. При этом Артюхин не захотел возвращать Крюку аванс, поэтому он заманил банкира в квартиру и там избавился от него выстрелом в голову.

Рагаускас и Житкович арестованы. Мотивом покушения стал имущественный спор.