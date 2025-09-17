Наука и техника
00:30, 17 сентября 2025Наука и техника

«Калашников» полностью перейдет на российские ткани для обмундирования

«Калашников» начнет выпускать форму полностью из российских тканей к 2027-му
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников»»

Концерн «Калашников» полностью перейдет на российские ткани для производства обмундирования к 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

По его словам, к названному сроку всю выпускаемую форму будут изготавливать из российских материалов. При этом работу по импортозамещению уже начали.

«Эту работу мы ведем уже сейчас, локализация идет очень хорошо, мы взаимодействуем со всей нашей текстильной промышленностью», — сказал он в ходе всероссийского форума «Устойчивое развитие стрелковой отрасли — залог безопасности страны».

В июне стало известно, что компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») начала поставку крупной партии обмундирования «Стрелок» в расцветке «Антрацит» заказчику. В комплект входит бронежилет «Корсет плюс», модули дополнительной бронезащиты и подсумки. В концерне рассказали, что комплект в расцветке «Мультикам» хорошо зарекомендовал себя в зоне СВО.

