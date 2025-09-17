Марочко: Российские войска взяли под полный контроль участок границы ЛНР

Армия России взяла под полный контроль участок административной границы Луганской народной республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники, пишет РИА Новости.

По его словам, российские войска продвинулись в районе Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР) на краснолиманском направлении.

«В результате чего под полный контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешел участок административной границы соседней ЛНР протяженностью более двух километров», — подчеркнул он.

Ранее Россия взяла под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области.