Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 17 сентября 2025Россия

Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны: Средствами ПВО сбито 357 украинских беспилотников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 357 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе боевых действий в зоне спецоперации.

Кроме того, в Черном море был потоплен украинский безэкипажный катер ВСУ. Украинские войска используют морские беспилотники для ударов по объектам портовой инфраструктуры.

Всего, по данным российского военного ведомства, с начала спецоперации было уничтожено почти 85 тысяч украинских дронов различных модификаций.

Ранее 17 сентября стало известно о резком изменении интенсивности ночных атак ВСУ. По данным Минобороны, в ночь над российскими регионами было сбито всего восемь летательных аппаратов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

    Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

    В Китае столкнулись два летающих автомобиля

    Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

    В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

    В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости