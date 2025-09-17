Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны: Средствами ПВО сбито 357 украинских беспилотников

За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 357 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе боевых действий в зоне спецоперации.

Кроме того, в Черном море был потоплен украинский безэкипажный катер ВСУ. Украинские войска используют морские беспилотники для ударов по объектам портовой инфраструктуры.

Всего, по данным российского военного ведомства, с начала спецоперации было уничтожено почти 85 тысяч украинских дронов различных модификаций.

Ранее 17 сентября стало известно о резком изменении интенсивности ночных атак ВСУ. По данным Минобороны, в ночь над российскими регионами было сбито всего восемь летательных аппаратов.