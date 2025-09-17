Из жизни
02:01, 17 сентября 2025

Опубликовано видео загадочного метеорита с щупальцами

Опубликовано видео про серебристый метеорит, найденный в Панаме
Пользователь TikTok из Панамы, известный под псевдонимом Kin, опубликовал серию видео о загадочном метеорите, который ему якобы удалось найти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Kin утверждает, что 29 августа обнаружил небольшой серебристый камень в кратере, оставшемся после падения метеорита. Спустя неделю он опубликовал кадры, на которых кратер светится в темноте.

Тем временем у камня, который Kin принес домой, появились отростки, напоминающие ростки на картофелине. С каждым днем они становились все длиннее и опутали камень, подобно щупальцам.

Видео, которые снял Kin, просмотрели миллионы человек. В комментариях многие из них высказывают сомнения, что это действительно метеорит.

Ранее сообщалось, что мужчине из Германии предложили крупную сумму за упавший в его саду метеорит. Стоимость объекта оценивалась в 200 тысяч евро.

