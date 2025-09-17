Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 17 сентября 2025Бывший СССР

Отца убитой в США украинки выпустили из страны лишь после похорон дочери

На Украине заявили, что отец убитой в США украинки смог выехать из страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой смог выехать из страны. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

До этого западные СМИ писали, что мужчину призывного возраста не смогли выпустить из Украины на похороны дочери. Теперь же, поясняет Демченко, отца Заруцкой смогли выпустить лишь недавно, то есть после прощания, отмечает «Страна.ua».

Кроме того, глава ГПСУ утверждает, что отец убитой не получал отказа на границе. По его словам, он готовил документы для выезда на гуманитарных основаниях.

В августе в американском штате Северная Каролина бездомный убил 23-летнюю Ирину Заруцкую. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарлотт. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в этом преступлении, обвинив в бездействии городские власти из числа членов Демократической партии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?

    Готовившему взрыв на станции по водоснабжению Крыма вынесли приговор

    Басков рассказал о травле его матери из-за поддержки СВО

    Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

    В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен «Сектора Газа»

    Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери

    Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

    У посетительницы концерта Лолиты случился инсульт

    Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

    Вероятность потепления в Москве оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости