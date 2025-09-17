Отца убитой в США украинки выпустили из страны лишь после похорон дочери

На Украине заявили, что отец убитой в США украинки смог выехать из страны

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой смог выехать из страны. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

До этого западные СМИ писали, что мужчину призывного возраста не смогли выпустить из Украины на похороны дочери. Теперь же, поясняет Демченко, отца Заруцкой смогли выпустить лишь недавно, то есть после прощания, отмечает «Страна.ua».

Кроме того, глава ГПСУ утверждает, что отец убитой не получал отказа на границе. По его словам, он готовил документы для выезда на гуманитарных основаниях.

В августе в американском штате Северная Каролина бездомный убил 23-летнюю Ирину Заруцкую. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарлотт. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в этом преступлении, обвинив в бездействии городские власти из числа членов Демократической партии.