13:49, 17 сентября 2025Экономика

Популярный десерт для детей оказался опасным для здоровья

Mash: Детский молочный коктейль «Тапка Кофтин» может вызвать анемию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: milkjuice.ru

В молочных коктейлях для детей обнаружили вещества, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Как сообщает Mash, речь идет о напитке «Тапка Кофтин» с ванильным вкусом.

По информации Telegram-канала, в десерте выявили высокое содержание сорбиновой кислоты. Употребление таких продуктов чревато нарушением работы ЖКТ, аллергией, раздражением кожи, анемией и неврологическими проблемами. Нарушение выявили после внеплановой проверки Россельхознадзора. Кроме того, как указывает канал, компания-производитель ООО «Интерпродукт» не изъяла партию молочных продуктов из продажи.

Проверка показала, что на заводе не соблюдают правила безопасности при производстве продуктов питания. В итоге на фирму возбудили административное дело по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технических регламентов».

Ранее смертельно опасные листерию и сальмонеллу нашли в мясе из гипермаркета Metro. Изготовитель — ООО «Филье Проперти». Зараженную продукцию обнаружили в столичном гипермаркете на Ленинградском шоссе. Листерии могут вызвать сепсис и менингит.

.
    Все новости