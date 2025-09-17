Появились кадры удара ФАБ-3000 по ВСУ в Успеновке

Появилось видео применения ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Запорожской области

Появились кадры применения ФАБ-3000 по пункту временной дислокации (ПВД) украинской армии в населенном пункте Успеновка Запорожской области. Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Эпичный прилет ФАБ-3000 по ПВД 110 отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Успеновка. Кажется, это больно», — указано в сообщении.

Ранее МО РФ показало видео удара по украинской газораспределительной станции в Сумской области. Отмечается, что благодаря этому объекту ВСУ обеспечивали прием, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений армии.