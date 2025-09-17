Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 17 сентября 2025Бывший СССР

Появились кадры удара ФАБ-3000 по ВСУ в Успеновке

Появилось видео применения ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появились кадры применения ФАБ-3000 по пункту временной дислокации (ПВД) украинской армии в населенном пункте Успеновка Запорожской области. Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Эпичный прилет ФАБ-3000 по ПВД 110 отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Успеновка. Кажется, это больно», — указано в сообщении.

Ранее МО РФ показало видео удара по украинской газораспределительной станции в Сумской области. Отмечается, что благодаря этому объекту ВСУ обеспечивали прием, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений армии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости