Путин продлил контрсанкционные ограничения на ввоз и вывоз товаров

Путин на два года продлил контрсанкционные ограничения на ввоз и вывоз товаров

Президент России Владимир Путин на два года продлил контрсанкционные ограничения на ввоз и вывоз товаров. Об этом сообщает ТАСС.

До конца 2027 года указом президента ограничены поставки определенной продукции, введенные в ответ на западные санкции. К ним относятся технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура.

Впервые ограничения вводились 8 марта 2022 года. Причиной стали примененные против России санкции после начала боевых действий на Украине. Правительство приостановило вывоз более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных в страну из-за рубежа. Исключение сделали только для дружественных стран и товаров, перевозимых гражданами для личного пользования.

