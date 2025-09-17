Бывший СССР
Раскрыта реакция украинских властей на убийство Кирка

Депутат Рады Дмитрук: Власти Украины радовались убийству в США активиста Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Чарли Кирк

Чарли Кирк. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук прокомментировал реакцию украинских властей на убийство американского активиста Чарли Кирка. Его слова приводит ТАСС.

Дмитрук раскрыл реакцию Киева на убийство Кирка и напомнил, что активист выступал против американской помощи Украине.

«Молчание [украинской] власти красноречивее любых слов. Они не осуждают убийства. Иногда радуются им, как было в случае с Чарли Кирком», — подчеркнул он.

После полученного ранения в шею Чарли Кирка доставили в больницу в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил об уходе активиста из жизни. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.

