«Мамба»: 47 процентов россиянок выбирают вместо замужества до 30 лет карьеру

Россиянки объяснили нежелание выходить замуж до 30 лет. Соответствующее исследование от аналитиков сервиса для знакомств «Мамба» поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что 47 процентов девушек выбирают вместо замужества карьеру и финансовую стабильность, а 37 процентов — путешествия и новые впечатления. При этом 33 процента девушек все же оставляют создание семьи и рождение детей в числе главных жизненных целей.

Кроме того, 33 процента респонденток признались, что им важно в 30 лет иметь хорошее здоровье и подтянутое тело. 30 процентов россиянок вместо замужества в этом возрасте предпочитают ментальное благополучие, 20 процентов — собственное жилье и 13 процентов — новые знакомства.

В то же время участницы опроса (43 процента) рассказали, что регулярно слышат от родственников напоминания про брак и детей. Однако 29 процентов девушек отметили, что сталкиваются с этим в соцсетях. Лишь 23 процента россиянок честно признались, что именно они часто напоминают себе о том, что пора заводить семью.

Также оказалось, что 57 процентов чувствуют добрую зависть и испытывают дополнительную мотивацию, когда видят в аккаунтах знакомых семейные фотографии. 14 процентов, напротив, наслаждаются своей беззаботной жизнью.

