Российские студенты толпой защищали забывшую оплатить продукты в магазине девушку

В Новосибирске студенты толпой защищали не оплатившую продукты девушку

В Новосибирске студенты толпой защищали девушку, которая не оплатила продукты в магазине. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как выяснило российское издание, горожанка не отдала 300 рублей за вафли и сэндвич. Она пообещала продавцам, что деньги скоро переведут ей на карту, однако чек покупательница так и не закрыла.

Руководство магазина вызвало «Гвардию», чтобы разобраться в проблеме. Однако прибывших сотрудников окружили около 18 студентов и женщина 50 лет. Все они пытались выхватить девушку.

К магазину подъехала бригада скорой помощи, защитники горожанки наврали, что у нее приступ эпилепсии.

Тем не менее сбежать преступнице не удалось, ее доставили в отдел полиции.

