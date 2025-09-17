Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 17 сентября 2025Россия

Российские студенты толпой защищали забывшую оплатить продукты в магазине девушку

В Новосибирске студенты толпой защищали не оплатившую продукты девушку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: CandyRetriever / Shutterstock / Fotodom  

В Новосибирске студенты толпой защищали девушку, которая не оплатила продукты в магазине. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как выяснило российское издание, горожанка не отдала 300 рублей за вафли и сэндвич. Она пообещала продавцам, что деньги скоро переведут ей на карту, однако чек покупательница так и не закрыла.

Руководство магазина вызвало «Гвардию», чтобы разобраться в проблеме. Однако прибывших сотрудников окружили около 18 студентов и женщина 50 лет. Все они пытались выхватить девушку.

К магазину подъехала бригада скорой помощи, защитники горожанки наврали, что у нее приступ эпилепсии.

Тем не менее сбежать преступнице не удалось, ее доставили в отдел полиции.

До этого стало известно, что в подмосковных Химках продавщицы избили вынесшую из магазина 20 пачек сливочного масла.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Россиянам пообещали заморозки

    В зоне СВО заметили танк с «мангалом судного дня»

    Евросоюз надавит на Китай и Индию в рамках санкций против России

    В российской школе на ученицу обрушился потолок

    В Греции испугались краха туризма после полного запрета на въезд россиян

    Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова сняли на видео

    Новосибирские врачи достали из головы годовалого ребенка восемь личинок

    Артемий Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии

    Военкор рассказал о передаче страной НАТО тяжелой техники «Азову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости