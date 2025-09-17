Ценности
«Самый дешевый косметолог Астаны» изуродовала лицо россиянке

Косметолог из Казахстана изуродовала лицо 33-летней крымчанке Маргарите
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Педиатр из Казахстана, которую прозвали «самым дешевым косметологом Астаны», изуродовала лицо россиянке. Подробности сообщает Mash.

33-летняя крымчанка Маргарита отправилась к косметологу по совету подруги. Прием, за который женщина заплатила 80 тысяч рублей, проходил в подвальном кабинете. Известно, что мастер, у которой не оказалось подтверждающих дипломов, ввела в лицо клиентки четыре препарата за раз — биоревитализант, мезококтейль, гиалуроновую и полимолочную кислоты.

По словам пострадавшей, когда она вернулась домой, ее самочувствие резко испортилось, а лицо отекло. Она связалась со специалисткой, которая заверила ее, что такие последствия — нормальная реакция организма на процедуры. Однако впоследствии врачи обнаружили у Маргариты бактериальную инфекцию, а также диагностировали осложнения с неврологией, иммунной системой и зрением — оно снизилось почти втрое.

На данный момент россиянка находится в Москве — на реабилитацию она уже потратила больше миллиона рублей. При этом косметолог из Казахстана отказалась возвращать деньги и компенсировать расходы, а позже и вовсе отправила россиянку в черный список.

В июне дочь Оззи Осборна заподозрили в неудачной пластике со словами «страшно смотреть».

